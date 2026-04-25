’Radici in Comune’ Ecco la lista di Sensi

È stata presentata la lista civica “Radici in Comune” che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Verghereto, previste per il 24 e 25 maggio. La formazione sostiene la candidatura a sindaco di Federico Sensi, 42 anni, residente a Balze e impiegato in un ente pubblico. La lista è composta da candidati che si presentano alle elezioni con il supporto di questa formazione politica locale.

Presentata la lista civica ’Radici in Comune’, che correrà alle prossime elezioni comunali di Verghereto, del 24 e 25 maggio, a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Sensi, 42 anni, di Balze, dipendente ente pubblico. Sensi è già stato vicesindaco dal 2010 al 2015 e consigliere comunale di minoranza dal 2015 al 2020. "Un gruppo composto da donne e uomini – dichiara Federico Sensi –, che hanno deciso di mettere le proprie competenze e la propria passione a disposizione della comunità di Verghereto. La lista si presenta come una proposta trasversale, capace di unire l’esperienza di figure consolidate alla freschezza di giovani imprenditori e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Radici in Comune’. Ecco la lista di Sensi Con experiencia en tech moderna, viajo a la corte antigua y gano la lucha palaciega, me vuelvo reina Notizie correlate Sensi mette ’Radici in Comune’Per le ormai prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, è nato a Verghereto il gruppo promotore della lista civica ’Radici in Comune’ che vede... Elezioni comunali a Verghereto, Sensi candidato sindaco con 'Radici in Comune': "Un vero progetto civico"Verghereto si prepara alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio e nasce la lista civica “Radici in Comune” che vede candidato alla carica di sindaco... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ’Radici in Comune’. Ecco la lista di Sensi; PROGETTO RADICI D'ITALIA SULLA RAI: L'ABRUZZO RAPPRESENTATO DAL COMUNE DI NAVELLI; Verghereto verso il voto, la lista 'Radici in Comune' presenta i candidati: Proposta trasverale; Radici comuni tra Veneto e Istria: studenti e istituzioni in Croazia. ’Radici in Comune’. Ecco la lista di SensiPresentata la lista civica ’Radici in Comune’, che correrà alle prossime elezioni comunali di Verghereto, del 24 e 25 ... ilrestodelcarlino.it Attività "Libri e natura, pagine e radici" classi 3C e 4C scuola primaria, plesso De Nicola. "Oggi la nostra aula non è stata una semplice stanza, ma un laboratorio di idee. Le classi terza e quarta hanno lavorato fianco a fianco. Il nostro motto finale: Più libri, più - facebook.com facebook