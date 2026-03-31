Sensi mette ’Radici in Comune’

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Verghereto è stato costituito il gruppo promotore della lista civica ’Radici in Comune’. Tra i candidati alla carica di sindaco figura Federico Sensi, di 42 anni, residente a Balze. La lista si presenta come una nuova proposta politica per le amministrative della zona.

Per le ormai prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, è nato a Verghereto il gruppo promotore della lista civica ’Radici in Comune’ che vede candidato alla carica di sindaco Federico Sensi, 42 anni, di Balze. Sensi ha ricoperto la carica di vicesindaco dal 2010 al 2015 e di consigliere di minoranza dal 2015 al 2020, in entrambe le consultazioni in lista civica sostenuta dal centrosinistra. Dicono i promotori di ’Radici in Comune’ nel comunicare la candidatura di Sensi: "Negli ultimi anni il nostro territorio ha subìto un progressivo impoverimento: trasformazioni economiche, importante calo demografico, nuove fragilità sociali e difficoltà di molti giovani a immaginare qui il proprio futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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