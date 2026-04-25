Quest’anno il 25 aprile sarà celebrato con maggiore intensità rispetto al passato, in considerazione dei recenti risultati referendari. La ricorrenza, da sempre caratterizzata da divisioni, assume un rilievo diverso dopo le consultazioni popolari che hanno modificato alcuni aspetti della normativa. La data rappresenta simbolicamente la liberazione e la resistenza, temi che continuano a essere al centro del dibattito pubblico e della memoria collettiva.

di Rossella Dotta Benché la ricorrenza del 25 aprile sia “divisiva”, quest’anno dovrà essere celebrata più intensamente, quantomeno per coerenza post referendaria. La ragioni di questa natura conflittuale sono molteplici e risalgono a quando in Italia non ci fu solo una guerra di liberazione dall’occupante nazista, ma anche una guerra civile di repubblichini di Salò, italiani che avevano scelto il lato opposto rispetto ad altri italiani. Quella ferita si riapre ogni 25 aprile perché non è mai stata elaborata collettivamente fino in fondo, come è accaduto in Germania. Storicamente, le formazioni partigiane più numerose e organizzate erano comuniste e socialiste e questo ha fatto sì che nel dopoguerra la memoria della Resistenza venisse percepita come patrimonio della sinistra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quest’anno il 25 aprile va celebrato più intensamente. Quantomeno per coerenza post referendaria

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