Lukaku il Napoli quest’anno i guai va a cercarseli col lanternino

Quest’anno, il Napoli sta affrontando diverse difficoltà legate a infortuni e situazioni impreviste, tra cui quelle che coinvolgono l’attaccante di origine straniera. La squadra si trova a gestire vari problemi che hanno inciso sulle prestazioni e sulla stabilità della rosa. Nonostante ciò, si registrano alcune sorprese positive in ottica classifica, mantenendo aperta la corsa al titolo nazionale.

Di Lukaku, di infortuni e di altri misteri. Potrebbe essere un titolo di questa stagione del Napoli, al netto di clamorose sorprese in zona scudetto. Eppure c’è una costanza di questa annata che era stata costruita per una squadra non solo vincente ma dominante. Dopo l’infortunio di big Rom l’arrivo di Hojlund aveva colmato un buco importante e l’inizio era stato dominante fino alla vittoria contro l’Inter. Poi l’infortunio di king Kevin e Antonio Conte che deve reinventare tutto dopo aver puntato sulla formula fab four. Oltre gli infortuni, però, c’è il gruppo che rispetto all’anno precedente mostrava qualche crepa caratteriale e qualche testa calda di troppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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