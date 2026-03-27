Un ex pilota di Formula 1 ha commentato la situazione attuale del mondiale, affermando che il pilota britannico non è un campione e che il titolo deve essere conquistato già in questa stagione. Ha inoltre elogiato il talento di un altro pilota, sottolineando che, sebbene Russell sia un buon pilota, non raggiunge il livello di un campione come Verstappen.

Riccardo Patrese ha vissuto l’epoca d’oro della Formula 1: ha debuttato nel 1977, correndo con Niki Lauda e James Hunt. Negli anni ’80 ha duellato con Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet, mentre nel 1993 si è ritirato da compagno di squadra di Michael Schumacher. È l’italiano con più partenze di sempre e il secondo con più vittorie (6), dietro soltanto ad Alberto Ascari (13). Nel 1992 ha conquistato il titolo costruttori con la Williams, ottenendo il miglior risultato della carriera: il secondo posto in classifica alle spalle del compagno di squadra Mansell. Patrese, tra tutti i suoi rivali, chi era il più forte? “Nomino due piloti: Senna e Schumacher. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patrese: "Russell non è un campione. A Kimi l'ho detto, il titolo va vinto già quest'anno"

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