Da alcuni giorni, il Comune e la Soprintendenza stanno confrontandosi riguardo a un grande ripetitore installato in città, che suscita discussioni sull'impatto visivo sul paesaggio urbano. La presenza della struttura ha generato diverse opinioni tra cittadini e istituzioni, che si sono confrontate sui possibili interventi. La questione riguarda principalmente l'integrazione dell'impianto nel contesto architettonico e paesaggistico di Firenze.

Comune e Soprintendenza discutono da giorni con toni piccati di un grosso ripetitore che ostruisce la vista sulla cupola del Duomo Il ripetitore è un grosso cilindro bianco, molto alto e largo, che stona in maniera molto evidente con il panorama della città, fatto di tetti rossi con le colline sullo sfondo, su cui Firenze ha costruito un pezzo della propria identità e offerta turistica. Si trova sul tetto di un edificio in viale Belfiore, a poco più di un chilometro dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Duomo. La polemica è iniziata soprattutto dopo la circolazione di alcune foto che ritraevano la grossa antenna nel panorama di Firenze e lo scontro tra Comune e Soprintendenza (che ha competenza sulle province di Firenze e Prato).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Questa grossa antenna rovina il panorama di Firenze?

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