Il vice di Matteo Zuppi ha deciso di non partecipare a un evento, motivando la sua assenza con la volontà di non proporre un’opzione elettorale. Tuttavia, successivamente si è lasciato andare a dichiarazioni che sembrano alludere a posizioni sulla riforma in discussione. Il Comitato per il No ha invece affermato che questa riforma mette in pericolo la vita.

Il vice di Matteo Zuppi rinuncia all’evento: «Suggerire un’opzione elettorale non mi compete». Ma poi si sbilancia lo stesso. Mi si nota di più se vengo o se non vengo? Prima che da Sant’Agostino, monsignor Francesco Savino dev’essere stato folgorato da Nanni Moretti. Non solo per le sue posizioni politiche ma anche per gli approcci modaioli. Ieri il vicepresidente della Cei era atteso a Roma al congresso di Magistratura democratica, il braccio armato dell’Anm, front line del No al referendum sulla giustizia. Ma alla kermesse della sinistra giudiziaria non si è fatto vedere. Ha rinunciato all’ultimo momento. Ha scoperto il «non expedit» solo qualche ora prima di salire sul palco del nuovo cinema Aquila al Pigneto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - ll Comitato per il No la spara grossa «Con questa riforma vite in pericolo»

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