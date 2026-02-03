Carnevali non nasconde la sua rabbia dopo la decisione di squalificare la curva dell’Inter. L’amministratore delegato del Sassuolo si è detto molto contrariato, definendo la sanzione una vera e propria rovina per il calcio.

Juve, buone notizie dalla Continassa! Si rivede Vlahovic: ecco come procede il suo recupero. E sul futuro. Calciomercato, salta il doppio affare N’Golo Kanté al Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad? Le ultimissime Calciomercato Lazio, parla Giordano: «La squadra mi sembra inferiore rispetto a un mese fa. Sui nuovi acquisti.» Bologna, si chiude un mercato in chiaroscuro: l’analisi sulla squadra di Italiano e le prossime sfide che attendono i rossoblù Mercato Inter, il retroscena sul colpo Jones sfumato: era stato il Liverpool a farsi avanti! Ecco perché Squalifica curva Inter, Carnevali non ci sta: «Questa è una cosa che mi fa inc. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Squalifica curva Inter, Carnevali non ci sta: «Questa è una cosa che mi fa inc…re molto. Anche questa è la rovina del calcio»

Approfondimenti su Curva Inter

Kalulu si è lasciato andare alle parole dopo la partita contro il Parma, vinta 4-1 dalla Juventus.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non le manda a dire sulla decisione di chiudere il settore ospiti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La spinta dei tifosi nerazzurri è sempre presente!

Ultime notizie su Curva Inter

Argomenti discussi: Carnevali: Mi incazzo molto se squalificano Curva Inter. Per colpa di un deficiente perdiamo….

Inter senza tifosi contro il Sassuolo? Carnevali: Mi farebbe molto incazzare. Perdiamo incassi, è la rovina del calcioIn un intervento su Youtube il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è pronunciato su una possibile squalifica della curva dell'Inter. areanapoli.it

Carnevali: Mi incazzo molto se squalificano Curva Inter. Per colpa di un deficiente perdiamoL'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo non ha usato giri di parole per commentare la vicenda ... msn.com

La vicenda del petardo fatto esplodere a Cremona continua a far discutere. Un episodio deprecabile, che potrebbe costare all'Inter la squalifica della Curva e il divieto di trasferta ai propri tifosi già a partire dalla prossima gara contro il Sassuolo, in programma - facebook.com facebook

Carnevali: "Mi incazzo molto se squalificano Curva Inter. Per colpa di un deficiente perdiamo..." x.com