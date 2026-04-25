Durante la manifestazione del 25 aprile a Benevento, la celebrazione della Liberazione è stata accompagnata da un momento di tensione. Un gruppo di manifestanti ha interrotto il corteo con un coro che accusava l’amministrazione comunale di corruzione. La protesta ha attirato l’attenzione dei presenti e ha creato scompiglio tra i partecipanti alla commemorazione. Nessun incidente grave è stato segnalato e le autorità sono intervenute per riportare la calma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momento di tensione durante la manifestazione del 25 Aprile a Benevento, dove la celebrazione per la Liberazione è stata segnata da una protesta contro l’amministrazione comunale. Durante l’intervento dell’assessora Antonella Tartaglia Polcini, presente sul palco con la fascia tricolore in rappresentanza del Comune, un gruppo di manifestanti ha esposto uno striscione con la scritta “Libertà per il prigioniero politico Santamaria”, intonando poi il coro: “Questa amministrazione è solo corruzione”. Una contestazione esplicita, con riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il dirigente comunale Gennaro Santamaria, arrestato nell’inchiesta sulla presunta tangente da 4mila euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Questa amministrazione è solo corruzione”, il coro al corteo del 25 Aprile scuote la piazza

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