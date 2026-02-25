MOUNTAIN BIKE Trofeo dei 10 Comuni La vittoria di Rizzo

Rizzo conquista la vittoria nel Trofeo dei 10 Comuni di mountain bike, causata dalla sua costanza nelle tappe precedenti. La settima prova si è disputata a Lari, dove atleti di diverse località si sono sfidati su un percorso impegnativo. La gara, organizzata dalla Polisportiva Il Castello Lari 1989, ha attirato molti appassionati e ha visto una forte partecipazione dei concorrenti locali. La competizione si è conclusa con un risultato emozionante.

© Sport.quotidiano.net - MOUNTAIN BIKE. Trofeo dei 10 Comuni. La vittoria di Rizzo

Il Trofeo dei 10 Comuni di mountain bike promosso dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa è tornato in provincia di Pisa con la settima prova svoltasi a Lari, organizzata dalla Polisportiva Il Castello Lari 1989. Anche qui è proseguito lo strapotere di Felice Rizzo alla sua sesta vittoria assoluta nelle sette prove disputate. La gara di Lari prevedeva il tracciato sulle colline circostanti la località con arrivo all’interno del Castello dove si è presentato ancora una volta da solo il Master 3 Felice Rizzo della New Mt Bike Team 2001. I due posti d’onore a Davide Carissimi (Team Piùsport) e Dario Gattuso (New Mt Bike Team 2001), che si è affermato nella categoria Elite Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Mountain bike. Felice Rizzo torna a vincere. Sua la sesta prova del ’10 Comuni’Felice Rizzo ha conquistato la vittoria nella sesta tappa del ’10 Comuni’. Ciclismo, tre gare e tre vittorie per Rizzo nel Trofeo 10 ComuniFelice Rizzo continua a dominare il Trofeo 10 Comuni di mountain bike. Temi più discussi: The wild Woods XCO – La seconda giornata a Montegrotto Terme; SULLA COLLINA DI S. GINESE FELICE RIZZO TORNA ALLA VITTORIA NEL TROFEO 10 COMUNI; 22-02-2026 ACSI – MTB 9° Trofeo Sambi Team a Savio (RA); Challenge Veneto Mtb Junior 2026: 17 gare aperte ai giovani. Mountain bike e turismo, 'Trofeo dei Borghi' a Vaglio BasilicataIl nostro obiettivo è unire la passione per la mountain bike alla valorizzazione del territorio, offrendo agli atleti e al pubblico un'esperienza indimenticabile che unisce sport, storia e cultura. ansa.it Mountain bike. Trofeo dieci Comuni. Ecco i vincitori di LariProsegue con successo il circuito del Trofeo Dieci Comuni di mountain bike. La sesta prova si è svolta a Lari... Prosegue con successo il circuito del Trofeo Dieci Comuni di mountain bike. La sesta ... lanazione.it Trofeo Giuseppe Gontier – Cronoscalata Scialpinistica Foyer du Fond-Laris Mercoledì 25 febbraio 2026 Una serata di sport, passione e montagna sotto le stelle. 500 metri di dislivello positivo, frontale accesa e adrenalina pura: la sfida è aperta. Partenza ore 1 - facebook.com facebook