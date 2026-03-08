Pollutri ospita il Trofeo San Nicola | mountain bike sport e sapori d’Abruzzo

Pollutri si prepara ad ospitare la seconda edizione del Trofeo San Nicola, un evento dedicato agli amanti della mountain bike e ai sapori d’Abruzzo. La manifestazione si terrà domenica 8 marzo e coinvolge numerosi partecipanti che si sfideranno sui percorsi allestiti nel territorio locale. La giornata prevede anche momenti di degustazione e incontri legati alla tradizione regionale.

Pollutri si prepara ad accogliere la seconda edizione del Trofeo San Nicola, l’appuntamento dedicato agli appassionati di mountain bike in programma domenica 8 marzo. L’evento, organizzato dallo Slow Bike & Hiking Team sotto l’egida della Uisp regionale Abruzzo e Molise, punta a coniugare sport, promozione del territorio e valorizzazione delle tradizioni locali. Dopo il successo della prima edizione nel 2025, l’organizzazione punta a replicare l’esperienza offrendo un evento curato nei dettagli per atleti, accompagnatori e pubblico. Un’iniziativa sostenuta anche dall’amministrazione comunale di Pollutri che vede nel trofeo un’importante occasione di promozione del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Il Trofeo San Nicola accende i motori per la seconda volta: appuntamento domenica 8 marzo a PollutriUna buona occasione per scoprire in bicicletta le bellezze di Pollutri e dei suoi dintorni, tra natura, panorami e ospitalità. MOUNTAIN BIKE. Trofeo dei 10 Comuni. La vittoria di RizzoIl Trofeo dei 10 Comuni di mountain bike promosso dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa è tornato in provincia di Pisa con la settima prova svoltasi a...