Quarantenne a piedi investita in condizioni gravi

Una donna di 40 anni di origini moldave è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in via della Libertà, vicino a via Pacinotti, nella mattina del 25 aprile. La donna stava camminando a piedi quando è stata colpita da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i primi accertamenti.

Una donna di 40 anni, di origini moldave, è stata investita a piedi nella mattina del 25 aprile in via della Libertà verso Venezia, all'altezza di via Pacinotti, mentre attraversava la strada. È successo tra le 10 e le 10.30. In base alle prime informazioni la sua prognosi è grave e riservata. La.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Donna investita a Novara in via Casorati: è in gravi condizioniPaura nel pomeriggio di oggi a Novara, dove una donna di 62 anni è stata investita mentre si trovava in via Casorati. Leggi anche: Ciclista investita a Milano: la donna ricoverata in gravi condizioni