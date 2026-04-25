Il 31 maggio 1985, un incontro tra un noto religioso e gli studenti di un istituto tecnico industriale di Brescia si trasformò in una discussione accesa. Il religioso, noto per il suo impegno sociale, si rivolse agli studenti, criticando la mancanza di memoria storica tra i giovani. L’assemblea si svolse in un’atmosfera di tensione, con gli studenti che mostravano difficoltà a mantenere l’attenzione durante il dialogo.

Ricordo che il 31 maggio del 1985, in una lunga ed accalorata conversazione con gli studenti dell’Istituto tecnico industriale “Benedetto Castelli” di Brescia, il vecchio resistente si trovò all’inizio dinanzi ad un’assemblea di giovani che faticavano a concentrarsi. Ma padre Turoldo era in gran forma, incontenibile come sempre – magnifico affabulatore – aveva una virtuale tastiera sterminata da cui traeva parole, frasi, concetti, quasi che la liturgia della Resistenza avesse finalmente trovato quella mattina un’orazione tanto avvincente quanto polemica. Turoldo incalza la generazione che lo sta ascoltando, rimproverandola di essere “priva...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Padre Turoldo rimproverò agli studenti di Brescia di non avere memoria

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