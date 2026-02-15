Foggia | aggressione in classe padre attacca il professore dopo un rimprovero Sette giorni di prognosi

Un genitore di una studentessa ha sferrato un pugno a un insegnante di lingua straniera in classe a Foggia, dopo un rimprovero. La violenza si è verificata ieri nell’Istituto professionale Luigi Einaudi, lasciando il professore con ferite che hanno reso necessario il ricovero e sette giorni di prognosi.

Foggia, un padre irrompe in classe e aggredisce un professore: sette giorni di prognosi. Un episodio di violenza inaudita si è verificato ieri all'Istituto professionale Luigi Einaudi di Foggia, dove un docente di lingua e letteratura straniera è stato aggredito dal padre di una studentessa riportando lesioni che ne hanno richiesto il ricovero e sette giorni di prognosi. L'aggressione è avvenuta durante l'orario scolastico, in classe, a seguito di un rimprovero rivolto alla ragazza. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti immediatamente per riportare la calma e avviare le indagini.

