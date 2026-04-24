Lezioni di legalità agli studenti in memoria di Guazzelli

A Gallicano si è svolta una giornata dedicata alla memoria del Maresciallo Guazzelli, figura di rilievo della comunità locale. L’evento ha previsto lezioni rivolte agli studenti incentrate sui valori della legalità e sul ruolo delle forze dell’ordine. Durante l’iniziativa sono stati presentati materiali e testimonianze che ricordano l’impegno del Maresciallo e il suo contributo alla tutela della sicurezza pubblica. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

La giornata dedicata da Gallicano alla memoria dell’illustre concittadino Maresciallo Guazzelli, vittima della violenza mafiosa il 4 aprile 1992 in Sicilia, al quale hanno partecipato, oltre alle istituzioni della Valle anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo locale ha lasciato un segno indelebile in tutti e soprattutto in questi ultimi. Continua, infatti, in ambito scolastico il dibattito sulla legalità, iniziato subito dopo la cerimonia ufficiale, nella quale sono stati parte attiva emozionando i presenti con la loro esecuzione dell’Inno d’Italia. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, Rosa Cinque, è...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezioni di legalità agli studenti in memoria di Guazzelli Notizie correlate Lezioni di legalità con i carabinieri. Novanta gli studenti coinvoltiCultura della legalità all’Istituto d’istruzione superiore paritario Alessandro Manzoni di Erba, dove gli studenti hanno incontrato i carabinieri. Cavezzo: lezioni di legalità alle medie "Masi". I Carabinieri in cattedra per 200 studentiUna mattina diversa dal solito, trascorsa non sui libri di testo ma ascoltando chi la legge la fa rispettare ogni giorno sulla strada. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lezioni di legalità agli studenti in memoria di Guazzelli; Mafia e legalità la lezione all'isituto Brindisi con il collaboratore di giustizia ex associato della 'ndrangheta; Riprendono le lezioni al Liceo Locri, Micheli: Scuola restituita agli studenti, risultato di un lavoro condiviso; La giornata della legalità al Parco. Centinaia di bambini a lezione. Scientifica, cani e cavalli in ’divisa’. Lezione di legalità; i carabinieri incontrano gli studenti:MEDOLE - Nella mattinata dello scorso 15 aprile, presso l’istituto comprensivo Castiglione I di Medole, si è svolto un incontro dedicato alla cultura ... vocedimantova.it Villalvernia, lezioni di legalità: i Carabinieri incontrano gli alunniVillalvernia, i Carabinieri incontrano gli studenti per parlare di legalità, bullismo, web e sicurezza. Un confronto costruttivo ... ilpiccolo.net "Harry, se dovessi salvare solo una delle tue lezioni, quale sceglieresti" "Rigiro a te la domanda." "Io salverei L'importanza di saper cadere." "Mi trovi pienamente d'accordo. La vita è una lunga caduta, Marcus. La cosa più importante è saper cadere." - facebook.com facebook Non ne possiamo più di scuole che portano gli studenti in #moschea o costringono gli alunni alle lezioni di imam e predicatori. In mancanza di un'intesa tra Stato italiano e comunità musulmane queste visite sono inopportune e deleterie! No all'indottrinamento x.com