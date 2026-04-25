Quando il cibo incontra il design

Durante la settimana del design a Milano, il 21 aprile, è stato inaugurato Casa Gastronomika, un luogo pensato per incontrarsi, confrontarsi e condividere idee sul tema del cibo e del design. L’evento ha aperto le porte a appassionati, professionisti e curiosi, creando uno spazio di scambio dedicato alle relazioni tra alimentazione e creatività. La casa si propone come punto di riferimento per esplorare le connessioni tra gusto e progettazione.

Durante la settimana del design milanese, il 21 aprile, ha preso forma Casa Gastronomika, uno spazio aperto per incontrarsi, discutere e condividere idee attorno al gusto. Il cuore del pomeriggio sono i Gastronomika Talks. Voci diverse si confrontano sul rapporto tra cibo e design, inteso come progetto, estetica e narrazione. sono intervenuti portando il loro contributo la pr Roberta Antonioli, il fotografo Giandomenico Frassi, il pastry chef Cesare Murzilli. Con noi anche la giornalista Silvia Botti e gli imprenditori Pasquale Bonsignore, e Federico Iozzi, la coppia “al tartufo” formata dallo chef Riccardo Monco e Cristiano Savini e la chef veg Marzia Riva.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quando il cibo incontra il design Quando il design contemporaneo incontra il calore della cucina outdoor. Notizie correlate Il cibo incontra il design a MilanoDurante la settimana del design milanese, il 21 aprile, da Lynk & Co Club Milano, dove prende forma Casa Gastronomika, uno spazio aperto per... Fuorisalone 2026, “Food for Thought”: quando cibo e design si incontranoAlla Milano Design Week 2026, che si tiene dal 20 al 26 aprile, c’è un’installazione speciale che unisce cibo e creatività. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Casa Gastronomika | Quando il cibo incontra il design; Slow food education day: al Raineri Marcora una giornata dedicata al cibo buono, pulito e giusto; Milano Design Week, ecco dove il food&beverage incontra le installazioni creative; Fair to Share, quando la generazione Z incontra i piccoli artigiani. Le interviste ai tanti amici che hanno animato Casa Gastronomika ci raccontano la loro visione del binomio cibo e designLe interviste ai tanti amici che hanno animato Casa Gastronomika ci raccontano la loro visione del binomio cibo e design ... linkiesta.it Ecco cosa non bisogna fare quando si incontra un orsoUn video che ha rapidamente fatto il giro dei social media documenta un episodio tanto incredibile quanto preoccupante: una turista che tenta di nutrire e accarezzare un orso nero in piena libertà, ... video.corriere.it Quando la tradizione incontra leggerezza e tecnica Ad Irpinia Mood Food Festival 2025 CIBO SOVRANO, lo chef Maurizio Landolfi di Fusione Bistrot ha portato l’antipasto Nuvola di ricotta, gazpacho di pomodoro e accio Una cucina che nasce dal le - facebook.com facebook