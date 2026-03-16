Fuorisalone 2026 Food for Thought | quando cibo e design si incontrano

Durante la Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, si svolge un’installazione intitolata “Food for Thought” che combina elementi di cibo e design. Si tratta di un evento che mette in mostra un progetto artistico dedicato alla relazione tra alimentazione e creatività visiva. L’installazione è stata allestita in una delle principali location della manifestazione.

Alla Milano Design Week 2026, che si tiene dal 20 al 26 aprile, c’è un’installazione speciale che unisce cibo e creatività. Si tratta di “Food For Thought”, un’inedita esposizione presso Spazio Maiocchi, nel vivace quartiere di Porta Venezia. Milano Design Week 2026, l’esperienza sensoriale del cibo si fonde col design. Ikea non poteva mancare al Fuorisalone 2026. Ma in questa edizione c’è una grande novità. Dopo quattro anni in cui era presente nel distretto di Tortona, da cui ha tratto grandi ispirazioni, Ikea apre un nuovo capitolo in un altro quartiere simbolo della creatività milanese, quello di Porta Venezia, portando un’esperienza interattiva nella quale il design racconta l’evoluzione dei rituali legati al cibo nelle diverse culture: cucinare, mangiare e stare insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fuorisalone 2026, “Food for Thought”: quando cibo e design si incontrano Articoli correlati Leggi anche: Quando i pensieri sul cibo diventano costanti e invasivi si parla di "food noise". Ecco alcune strategie per combattere il "rumore alimentare" Leggi anche: Design Week, Brera lancia il passaporto digitale del Fuorisalone Tutto quello che riguarda Fuorisalone 2026 Food for Thought... Temi più discussi: Tutte le anticipazioni del Fuorisalone 2026; Guida al Fuorisalone 2026: ecco gli eventi da non perdere; Comunicazione IKEA porta Food For Thought al Fuorisalone 2026; FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week. Guida al Fuorisalone 2026: ecco gli eventi da non perdereGuida al Fuorisalone 2026. Gli eventi da non perdere. Countdown per la Milano Design Week (20 - 26 Aprile) in cui il design torna protagonista della s ... archiportale.com Comunicazione IKEA porta Food For Thought al Fuorisalone 2026In occasione della Milan Design Week 2026, l’insegna torna a Milano con un nuovo progetto espositivo che mette al centro il rapporto tra design, cibo e convivialità. Dal 21 al 26 aprile, presso Spazio ... diyandgarden.com Cose che vedremo al prossimo fuorisalone: cuori rotti riparati con l’oro. Kintsugi docet. Milano che scopre improvvisamente che anche le imperfezioni possono essere belle x.com Date, anticipazioni e prime attrazioni in anteprima della prossima edizione del Fuorisalone ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook