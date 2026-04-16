Il cibo incontra il design a Milano

Durante la settimana del design a Milano, il 21 aprile, presso il Lynk & Co Club si è aperto Casa Gastronomika, uno spazio dedicato al cibo e al confronto. L’evento ha visto la nascita di un luogo di incontro dove si sono svolte discussioni e scambi di idee legati al mondo del gusto e del design. La location è stata allestita appositamente per favorire la condivisione tra i partecipanti.

Durante la settimana del design milanese, il 21 aprile, da Lynk & Co Club Milano, dove prende forma Casa Gastronomika, uno spazio aperto per incontrarsi, discutere e condividere idee attorno al gusto. Dalle 14.30 alle 18, la redazione di Gastronomika accoglie lettori e curiosi per un pomeriggio costruito come una casa temporanea. Si comincia con un brindisi, un gesto semplice che restituisce al cibo la sua funzione primaria di relazione. Poi la merenda insieme a Forketters e MilanoSecrets, per raccontare una città che continua a trasformarsi anche attraverso i suoi luoghi da mangiare, grazie ai consigli di chi la vive per lavoro e chi la sceglie quotidianamente.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il cibo incontra il design a Milano Il profumo che decide una vita - con Andrea Berton Notizie correlate Moda, design, cibo e arredi: il cuore dell’export italianoIL CUORE pulsante dell’export italiano non è semplicemente l’arci citato Made in Italy, ma un comparto peculiare dei prodotti italiani che un report... Il Design incontra “Aimo e Nadia“. Territori: osservatorio permanenteIl primo passo è la creazione dello “Chef’s Table Territori“, un format che entrerà nel ristorante come spazio di approfondimento e dialogo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Milano Design Week. Salone e Fuorisalone, gli appuntamenti FOOD da non perdere; Dove mangiare a Milano: le nuove aperture; Il cibo trasparente è il nuovo trend virale: dalla carbonara invisibile ai dolci di cristallo. Il 21 aprile apriamo la redazione per la Milano Design Week con un pomeriggio di incontri, racconti e assaggi. Tra cibo e design, un programma che mette al centro le relazioni ...Il 21 aprile apriamo la redazione per la Milano Design Week con un pomeriggio di incontri, racconti e assaggi. Tra cibo e design, un programma che mette al centro le relazioni e lo sguardo sul contemp ... linkiesta.it Fuorisalone 2026, Amore, hai mangiato?: a Eataly Smeraldo il cibo diventa designCon CASA di Giotto Calendoli, Eataly Milano Smeraldo trasforma il cibo in materia di design: installazione, spaghetti in edizione limitata e showcooking al Fuorisalone 2026 ... tgcom24.mediaset.it LE INIZIATIVE DEL 18 APRILE PER OPPORSI A SALVINI IN DUOMO La presenza di Salvini in piazza Duomo a una settimana dall'anniversario della Liberazione ha messo in moto un sentimento di ripulsa nella città di Milano che ha generato una giornata di - facebook.com facebook Dopo Milano e Torino Ikea scelse Roncadelle: Elnòs compie 10 anni x.com