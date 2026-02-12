Qualiano grande viabilità soffocata dai rifiuti all’imbocco di via Ripuaria

Questa mattina le auto si sono fatte strada tra montagne di rifiuti all’imbocco di via Ripuaria a Qualiano. Venti metri di spazzatura, tra rifiuti urbani, speciali e carcasse d’auto, bloccano la strada e rendono difficile anche il passaggio dei mezzi di soccorso. La situazione è sotto gli occhi di tutti e nessuno sembra intervenire.

Venti metri di degrado: rifiuti urbani, speciali e carcasse d'auto trasformano un'arteria strategica in una discarica a cielo aperto. Un'arteria fondamentale lasciata all'abbandono. L'asse di grande viabilità di Qualiano, una delle arterie più importanti per il collegamento con le principali direttrici del territorio, è ormai ostaggio del degrado. In un giorno di pioggia abbiamo documentato le condizioni della viabilità di servizio all'imbocco di via Ripuaria, trovandoci di fronte a uno scenario che va oltre ogni limite di tollerabilità. Venti metri trasformati in discarica. Bastano poco più di venti metri per comprendere la gravità della situazione.

