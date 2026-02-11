Il Comitato Giustizia Sì chiama il No al suo evento | la lezione di stile che rimette al centro i cittadini

Il Comitato “Giustizia Sì” organizza un evento che coinvolge anche i sostenitori del No al referendum. L’obiettivo è mettere i cittadini al centro, ascoltando entrambe le posizioni e promuovendo un confronto diretto. La scelta di invitare anche esponenti del No ha suscitato sorpresa e alcune critiche, ma il Comitato insiste sulla volontà di aprire un dialogo trasparente e senza steccati. L’appuntamento si svolge in un clima di maggiore apertura rispetto a passate occasioni, con l’intento di favorire un dibattito più partecipato e

L’incontro è promosso dal Comitato “Giustizia Sì”, che però per il proprio evento sul referendum ha voluto chiamare a dialogare anche esponenti del No. Un modo per riportare la campagna nel giusto binario, quello del merito del quesito e della riforma, dimostrando che se si ha fiducia nelle proprie ragioni non si ha paura del confronto. Per questo l’appuntamento “Referendum Giustizia 2026. Una scelta consapevole”, che si terrà alle 18 di domani, 12 febbraio, presso la sala del Co.De. in Via dei SS Quattro 90, si connota – anche – come una lezione di stile, in una campagna in cui c’è stato chi, come il Pd, è arrivato a tacciare di fascismo il fronte del Sì, incurante anche del fatto che vi partecipano autorevoli esponenti del pensiero riformista di sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

