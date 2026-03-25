Allevamento intensivo di conigli in Veneto Essere Animali chiede di vietare le gabbie | il video dell'inchiesta

Un’indagine condotta dall’organizzazione Essere Animali ha documentato le condizioni di un allevamento intensivo di conigli nel Veneto. Il video mostra gabbie di dimensioni ridotte, uccisioni che non rispettano le normative e diverse forme di crudeltà nei confronti degli animali. L’associazione ha chiesto un divieto delle gabbie in questo tipo di allevamenti.