Allevamento intensivo di conigli in Veneto Essere Animali chiede di vietare le gabbie | il video dell'inchiesta
Un’indagine condotta dall’organizzazione Essere Animali ha documentato le condizioni di un allevamento intensivo di conigli nel Veneto. Il video mostra gabbie di dimensioni ridotte, uccisioni che non rispettano le normative e diverse forme di crudeltà nei confronti degli animali. L’associazione ha chiesto un divieto delle gabbie in questo tipo di allevamenti.
Un’indagine di Essere Animali mostra le gravi sofferenze in un allevamento intensivo di conigli in Veneto: gabbie minuscole, uccisioni irregolari e crudeltà. L’associazione chiede il divieto nazionale con una proposta di legge di iniziativa popolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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