Bologna Italiano nel post gara | Quel 51 – 49% siamo riusciti a ribaltarlo e siamo qui a gioire per una partita bellissima

Dopo la partita tra Bologna e Roma negli ottavi di finale di Europa League, Vincenzo Italiano ha commentato a Sky Sport. Ha detto che sono riusciti a ribaltare un risultato del 51-49% e che sono felici per aver disputato una partita molto bella. L’allenatore del Bologna ha espresso soddisfazione per l’esito della sfida e l’intensità della gara.

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