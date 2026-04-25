Roma, 25 aprile 2026 – Quando un titolo vale pochi centesimi ma viene presentato come la prossima grande occasione per guadagni rapidi e “miracolosi”, la prudenza non è mai troppa. Nel linguaggio della finanza digitale questo copione ha un nome preciso: pump and dump. Un meccanismo tanto semplice nella sua logica quanto insidioso nei suoi effetti, capace di trasformare l’entusiasmo degli investitori in una trappola ben orchestrata dietro l’apparenza dell’affare irripetibile. Cos’è il pump & dump. Il termine pump & dump, letteralmente “gonfia e sgonfia”, indica uno schema di manipolazione del mercato in cui il prezzo di un titolo a bassa capitalizzazione, spesso una penny stock, viene artificialmente aumentato nella fase di “pump” per poi essere rapidamente venduto dai promotori nella fase di “dump”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pump and dump: come funziona la truffa delle azioni che manipola i mercati e rischia di svuotare il portafoglio

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