Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, si osserva una possibile modifica nelle politiche europee di supporto a Kyiv. Le iniziative e i meccanismi messi in atto finora potrebbero essere soggetti a cambiamenti o a una riduzione delle risorse dedicate. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le priorità statunitensi e le strategie europee, senza ancora previsioni certe sui prossimi sviluppi.

Con Donald Trump alla Casa Bianca è come quella campagna Adidas che riprendeva Muhammad Ali: impossible is nothing. Quando il Washington Post ha riportato giovedì che il Pentagono sta valutando di dirottare verso il Medio Oriente le armi destinate all’Ucraina attraverso il Prioritized Ukraine Requirements List (Purl), il meccanismo attraverso cui i Paesi partner acquistano armamenti americani per sostenere la resistenza di Kyjiv, la notizia ha fatto il giro delle cancellerie europee in poche ore. Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, ha avvertito che le promesse fatte all’Ucraina devono essere mantenute. Mark Rutte, segretario generale della Nato, ha insistito che il flusso di equipaggiamenti continua. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump rischia di svuotare il meccanismo europeo costruito per difendere Kyjiv

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