L' oro rischia di esplodere | il trucco dei finti tecnici per svuotare la cassaforte Presi grazie alla vicina

Due uomini si sono fatti aprire da un anziano in un appartamento di Modena, spacciandosi per tecnici di una grande utility. Una volta dentro, hanno svuotato la cassaforte e sono scappati con un bottino di oro. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando i truffatori hanno approfittato della buona fede dell’anziano, che ha creduto alla loro storia. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili.

Modena, 10 febbraio 2026 – Hanno bussato alla porta di un anziano presentandosi come operatori di una nota multiutility nazionale, incaricati di verificare una possibile fuga di gas nell'appartamento. Una volta entrati nella villetta i due, dopo aver simulato la rilevazione, tramite un'apparecchiatura elettronica in loro possesso, di tracce di gas nell'aria e nelle condutture idrauliche, con artifizi e raggiri, prospettando il rischio che la presenza di oro o denaro potesse innescare un'esplosione, si sono fatti poi consegnare dal pensionato quanto contenuto in una cassaforte, 700 euro, riponendola in un involucro di carta stagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L'oro rischia di esplodere": il trucco dei finti tecnici per svuotare la cassaforte. Presi grazie alla vicina Approfondimenti su Modena 10 febbraio 2026 Anziana rapinata dai finti tecnici. Fuga con l’oro della cassaforte Una donna anziana è stata vittima di una rapina da parte di falsi tecnici, che sono riusciti a scappare con l’oro dalla cassaforte. Fanno esplodere petardo per fingere perdita di gas: la nuova truffa dei ladri per farsi aprire e svuotare casa Una recente truffa ha coinvolto ladri che, fingendo una fuga di gas, hanno convinto un anziano a farli entrare in casa a Massa Lombarda, provincia di Ravenna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Modena 10 febbraio 2026 Argomenti discussi: L'oro italiano custodito negli Usa è ancora al sicuro? La prudenza del governo e l'allarme degli esperti; Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; Il boom dell'oro segnala allarme; L’oro è il rifugio dal caos?. Manovre cinesi. Fuga dal debito Usa e incetta d'oro, ma Pechino rischia di sbattere sul suo surplusLe partecipazioni degli investitori con sede in Cina sono scese a 682,6 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008, in calo rispetto al picco di 1,32 ... huffingtonpost.it Oro, improvvisa inversione di tendenza dell'oro: ecco perché il prezzo è sceso e cosa può succedereDopo una lunga fase di rialzi che aveva portato l’oro a livelli record in molte piazze finanziarie, il prezzo del metallo prezioso ha iniziato a mostrare una decisa tendenza al ribasso. ilmessaggero.it A Padova, a forza di cantieri e di “promesse” per il futuro, il commercio rischia il presente Il presidente di #ConfcommercioPadova, Patrizio Bertin: “Speriamo di non arrivare “morti alla meta”. Perchè è questo ciò che rischiamo” Leggi QUI - facebook.com facebook La proposta della presidente Bongiorno rappresenta un passo indietro e rischia diventare una scelta pericolosa. Continueremo ad ascoltare le voci delle reti antiviolenza che ogni giorno fanno i conti con le leggi e la loro applicazione nei tribunali. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.