Puma festeggia insieme al Manchester City i dieci anni di Guardiola nel club creando per l' occasione una collezione esclusiva

Puma ha annunciato il lancio di una collezione esclusiva in occasione del decimo anniversario di Guardiola come allenatore del Manchester City. La collezione celebra il rapporto tra il marchio e il club, e sarà disponibile per un periodo limitato. La collaborazione coincide con il decimo anno di Guardiola alla guida della squadra, segnato da numerosi successi. La collezione comprende capi e accessori ispirati ai colori e allo stile del club.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Puma a parte, da anni ormai la brillante eleganza di Pep Guardiola si è rasferita dal campo alla panchina. La sua carriera, però, è stata in questo passaggio ancora più ricca di successi. Il lungo percorso nel calcio lo ha portato a costruire un palmarès che va dall’epopea al FC Barcelona fino all’attuale decennio al Manchester City, dove ha raggiunto l’eccellenza: una Champions League, sei Premier League e un totale di 19 trofei. L’unione tra il catalano e il club inglese è stata a dire poco vincente, tanto da regalare alla squadra i suoi dieci anni migliori e all’allenatore una stagione da fuoriclasse.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Puma festeggia insieme al Manchester City i dieci anni di Guardiola nel club creando per l'occasione una collezione esclusiva Notizie correlate Leggi anche: Burnley – Manchester City 0-1: gli uomini di Guardiola vanno in testa ma perdono una grande occasione Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club…»Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Puma festeggia i 10 anni di Pep Guardiola al Manchester City con una collezione esclusiva; PUMA, la collezione limited edition dedicata a Pep Guardiola. Ultimi aggiornamenti: 15 lug 2025, 12:49Il Manchester City e Puma, un binomio che si rafforza con un nuovo accordo da record: oltre un miliardo in dieci anni. I Citizens hanno ufficializzato il rinnovo di contratto con Puma, estendendo la ... calciomercato.com Manchester City-Puma, accordo senza precedenti: un miliardo di sterline in 10 anni, è record per la Premier LeagueIl Manchester City deve dimenticare in fretta la stagione appena trascorsa, inizita male e finita peggio, senza alcun titolo e con tante delusioni lungo il tragitto. Pep Guardiola dovrà provare a ... ilmessaggero.it L'Inter pronta a riscattare Akanji: decisione presa, quanto incasserà il Manchester City x.com Guardiola glissa sul futuro al Manchester City: "Quando andrò via Vi dico che..." - facebook.com facebook