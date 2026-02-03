Alla vigilia della partita di Carabao Cup contro il Newcastle, Pep Guardiola si presenta in conferenza stampa visibilmente insoddisfatto. Il tecnico spagnolo si è scagliato contro la politica di spesa del club, chiedendosi perché il Manchester City non investa più come fanno gli altri grandi club. Ha usato il sarcasmo per sottolineare la sua frustrazione, lasciando intendere che ci siano delle differenze evidenti rispetto al passato.

Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta all’Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo» Mercato Inter, da Cancelo a Perisic: il retroscena sui mancati ritorni nonostante il sì! Ecco cos’è successo Mateta, dopo l’affare sfumato al Milan si opera? La decisione presa di comune accordo col Crystal Palace Zaragoza Roma, svelate le cifre dell’eventuale riscatto: occhio alla clausola! Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti! Hiljemark Pisa, adesso è ufficiale: lo svedese è il nuovo allenatore dei toscani! Il comunicato Lecce, Corvia il mercato: «Siamo un laboratorio di idee, se dobbiamo sentirci dire dai tifosi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club…»

Approfondimenti su Manchester City

Nel quarto di finale di EFL Cup, il match tra Manchester City e Brentford si preannuncia come un confronto interessante tra due squadre in cerca di conferme.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

EL NUEVO MANCHESTER CITY DE GUARDIOLA

Ultime notizie su Manchester City

Man City, Guardiola ironizza: Sono arrabbiato col club, deve spendere di più...Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha commentato il mercato del Manchester City. Il club come sempre ha investito un'ingente quantità. tuttomercatoweb.com

Pep Guardiola e il mercato del Manchester City: Non capisco perché il club non spende di piùL'allenatore del Manchester City ha qualcosa da ridire sulle spese del club: Siamo settimi negli ultimi cinque anni, voglio essere primo. calciomercato.com

12 Maggio 2019. Nello spogliatoio del Manchester City, la festa prende una piega diversa. Dopo il 4-1 sul Brighton che consegna la Premier League ai Citizens, tra asciugamani a terra e sorrisi stanchi, entra un tifoso speciale: Noel Gallagher. Non serve dirgli - facebook.com facebook

Un'altra serata storta per il Manchester City, che dopo la sconfitta nel derby di 2 settimane fa viene rimontato di 2 gol dal Tottenham, reduce da 2 ko e 1 pareggio nelle ultime 3 di campionato. Non bastano i gol di Cherki e Semenyo, gli Spurs rimontano con la d x.com