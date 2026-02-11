Scarti dei prodotti tessili A Capannori si raccolgono 1,5 kg per abitante all’anno

A Capannori si raccolgono circa 1,5 chilogrammi di scarti tessili per ogni abitante ogni anno. Il dato è in diminuzione rispetto al passato, grazie anche al servizio di raccolta a chiamata. La differenza si nota rispetto ai numeri di alcuni anni fa, quando i rifiuti tessili si accumulavano di più. Ora, la gestione più mirata aiuta a ridurre il problema.

CAPANNORI A Capannori gli scarti tessili raggiungono la quota di 1,5 chilogrammi per abitante, dato in calo per la presenza del servizio a chiamata. I governi locali fanno ancora fatica con la raccolta dei rifiuti tessili: il 2025 è stato un anno difficile per i Comuni e i loro sistemi di raccolta dei rifiuti. L’enorme quantità di capi di fast fashion che invade il mercato dell’UE ha imposto un pesante fardello al settore dei rifiuti. E’ quanto è emerso dagli interventi di Municipal Waste Europe e altri attori della filiera durante un evento promosso dal Comitato Europeo delle Regioni, di cui fa parte, per la Provincia di Lucca, Luca Menesini, svoltosi a Bruxelles nei giorni scorsi, al quale ha partecipato anche l’assessora all’ambiente Claudia Berti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

