Come i vecchi jeans diventano isolamento termico | la tecnologia che trasforma i rifiuti tessili in materiale edilizio sostenibile

Ogni anno negli Stati Uniti più di 11 milioni di tonnellate di tessuti finiscono in discarica, creando un problema di gestione dei rifiuti tessili. Recentemente, alcune aziende hanno iniziato a trasformare i vecchi jeans in materiali isolanti per l’edilizia, offrendo una soluzione sostenibile e riutilizzabile. Questa tecnologia permette di riutilizzare i rifiuti tessili come alternativa ai tradizionali materiali isolanti.

Ogni anno, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di tonnellate di tessuti finiscono nelle discariche. Una montagna di indumenti che equivale a circa 37 chilogrammi per persona, destinata a decomporsi lentamente rilasciando metano e inquinanti nell’ambiente. Ma esiste un’alternativa concreta a questo spreco sistematico: trasformare vecchi jeans e scarti di denim in materiali isolanti per l’edilizia, capaci di competere con le soluzioni tradizionali sia in termini di prestazioni che di sostenibilità. La crisi dei rifiuti tessili ha raggiunto dimensioni allarmanti. Secondo i dati più recenti, l’80% circa dei capi dismessi nel 2024 è stato incenerito o depositato in discarica, mentre appena l’1% è stato effettivamente riciclato in nuove fibre tessili. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

