Auto fugge dai carabinieri e si schianta con un'altra vettura morta una donna a Modena | Criminali

Oggi a Modena un'auto ha tentato di scappare dai carabinieri e si è schiantata contro un'altra vettura. Nell'incidente è morta una donna di 89 anni che viaggiava con la figlia. La vettura in fuga ha investito un’altra vettura, provocando il tragico impatto. La scena si è svolta nel centro della città, vicino a un incrocio trafficato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Incidente oggi a Modena: una donna di 89 anni è morta dopo che l'auto su cui viaggiava con la figlia si è scontrata con un'altra vettura che fuggiva all'alt dei carabinieri. Indagini in corso.