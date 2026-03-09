Volontari appendono i cartelli per l' ambiente e raccolgono 20 chili di rifiuti

I volontari hanno affisso nuovi cartelli per sensibilizzare i visitatori sull’importanza di rispettare l’ambiente sulle spiagge di Abbadia. Durante la mattinata, hanno inoltre raccolto circa 20 chilogrammi di rifiuti lungo le rive del lago, contribuendo a mantenere puliti gli spazi pubblici e a promuovere una maggiore consapevolezza tra i frequentatori.

Plastic Free in azione domenica mattina ad Abbadia Lariana tra il Parco di Chiesa rotta e il Parco Ulisse Guzzi: affissi nuovi cartelli di sensibilizzazione e riempiti due sacchi di immondizia lasciata sulle spiagge I volontari appendono altri cartelli per la sensibilizzazione sulle spiagge di Abbadia e, durante la mattinata, ripuliscono le rive del lago raccogliendo 20 chilogrammi di rifiuti. È una sorta di paradosso quello cui hanno dato vita i volontari dell'associazione Plastic Free, la cui attività è di inestimabile valore. Domenica mattina adulti e ragazzi si sono dati da fare sul litorale di Abbadia Lariana, dal Parco di Chiesa rotta al Parco Ulisse Guzzi, con l'obiettivo di apporre ulteriori cartelli per sensibilizzare gli utenti delle spiagge a non sporcare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

