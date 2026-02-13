Ravenna | PMI si aggiornano su AI sicurezza online e pagamenti digitali con un nuovo modello formativo

Ravenna, 13 febbraio 2026 – Le piccole e medie imprese della città hanno partecipato oggi a un nuovo percorso formativo dedicato all’intelligenza artificiale, alla sicurezza online e ai pagamenti digitali, promosso dall’amministrazione per favorire l’innovazione e la crescita.

Innovazione e Crescita: Ravenna Investe nel Futuro delle Imprese con un Modello Unico. Ravenna, 13 febbraio 2026 – Si è concluso con successo un percorso formativo innovativo che ha coinvolto le imprese locali nell’adozione di nuove tecnologie. L’iniziativa “Team Digitale, incontri conviviali sull’innovazione”, promossa da Confartigianato Imprese Ravenna e sostenuta dalla Camera di Commercio Ferrara Ravenna, ha offerto un modello di apprendimento pratico e coinvolgente per affrontare le sfide della trasformazione digitale. Un Percorso Formativo che Abbina Tecnologia e Networking. Il percorso, articolato in quattro serate tra novembre e febbraio, ha affrontato tematiche cruciali per la competitività delle imprese: sicurezza informatica, nuovi sistemi di pagamento, comunicazione digitale e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A partire dal 2026, le piccole e medie imprese italiane dovranno aggiornare i loro sistemi di pagamento.

