Ferrovie sud est dopo le centinaia di corse autobus soppresse | sblocco con l’intervento della Regione Puglia Stop al nuovo modello organizzativo

La Regione Puglia ha bloccato l’introduzione del nuovo modello organizzativo di Ferrovie Sud Est, previsto per il 1° marzo, dopo la sospensione di centinaia di corse autobus. La decisione arriva in risposta alle proteste di utenti e sindacati, che chiedevano chiarimenti sui cambiamenti. L’intervento regionale ha portato alla convocazione di un tavolo tecnico per discutere le modalità di applicazione del regolamento europeo. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

Stop al nuovo modello organizzativo di Ferrovie del Sud Est che sarebbe dovuto entrare in vigore dal prossimo 1° marzo e apertura di un tavolo tecnico di confronto sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 5612006 che disciplina i tempi di guida e di riposo degli autisti di mezzi pesanti e autobus. È questo il risultato parziale raggiunto dopo l'intervento dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, per affrontare le criticità del servizio di autolinee gestito da FSE, che nei giorni scorsi hanno provocato pesanti disagi ai cittadini.

Ferrovie sud est, pullman: oggi molte corse soppresse o effettuate con noleggio con conducente ELENCO Assenza in massa di autisti, l'assessore regionale convoca l'azienda: "le proteste non possono colpire pendolari, studenti e lavoratori"Da lunedì, le Ferrovie Sud Est e i pullman registrano numerose corse cancellate o affidate ai noleggi con conducente a causa della mancanza di autisti.

Ferrovie sud est: oggi niente pullman, corse soppresse per mancanza di autisti Certificati medici per decine di conducentiLe Ferrovie Sud Est hanno cancellato tutte le corse di pullman oggi a causa della mancanza di autisti certificati.

