Emergenza abitativa Recupero alloggi Erp piano da 230mila euro | Aiutare le fasce deboli

La Giunta di Bologna ha approvato un piano da 230mila euro per recuperare alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è aiutare le famiglie più in difficoltà e affrontare l’emergenza abitativa. Acer Bologna si occuperà di mettere in pratica il progetto, che mira a riqualificare gli alloggi e assegnarli a chi ne ha più bisogno.

La Giunta ha dato il via libera al ' Programma straordinario per il recupero e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ', affidando ad Acer Bologna le attività operative necessarie alla realizzazione degli interventi. Il provvedimento si inserisce nel quadro del bando regionale per accelerare il recupero degli alloggi Erp attualmente sfitti, con l'obiettivo di rimetterli rapidamente a disposizione delle graduatorie. Per Imola il finanziamento regionale ammonta a quasi 160mila euro, a fronte di un quadro economico complessivo di 226.900 euro: il Comune parteciperà quindi con 67.

