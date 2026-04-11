Pensioni minime la Regione alza il sussidio | in arrivo 450 euro per le fasce deboli
La Giunta regionale ha approvato in via preliminare una modifica al Regolamento per il sussidio economico annuale destinato ai pensionati. La proposta, presentata dall’assessore al Lavoro e alla Famiglia, prevede un aumento delle pensioni minime, con un importo di 450 euro destinato alle fasce più deboli della popolazione. La modifica riguarda le modalità di erogazione del sostegno economico.
Un segnale concreto di vicinanza alle fasce più fragili della popolazione. La Giunta regionale ha approvato in via preliminare, su proposta dell’assessore al Lavoro e alla Famiglia Alessia Rosolen, la modifica del Regolamento per l’attuazione del sussidio economico annuale destinato ai pensionati.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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