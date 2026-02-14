Sanità privata in Abruzzo i sindacati | Contratto fermo lavoratrici e lavoratori senza tutele

I sindacati denunciano che la sanità privata in Abruzzo resta senza un nuovo contratto, lasciando senza protezioni le lavoratrici e i lavoratori. La causa è il blocco delle trattative, che impedisce di aggiornare le condizioni di lavoro e i diritti del personale. Nelle strutture sanitarie, molte persone continuano a operare senza garanzie adeguate, mentre le proteste si intensificano.

«Sanità privata in Abruzzo: contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele. La mobilitazione va avanti». Ad annunciarlo sono le segreterie regionali di Fp Cgil Abruzzo Molise, Cisl Fp Abruzzo Molise e Uil Fpl Abruzzo denunciano con forza lo stallo nella trattativa per il rinnovo del Ccnl della sanità privata Aiop–Aris, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione che si è svolto al ministero del Lavoro e conclusosi con un verbale di mancato accordo. Si legge ancora nella nota: «Nei prossimi giorni si terranno assemblee in tutte le strutture sanitarie private e nelle Rsa per alzare ulteriormente il livello della protesta.

Protesta la sanità privata in Abruzzo: "Contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele, serve un confronto vero"

Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl FP e Uil Fpl Abruzzo protestano davanti alla sede della Regione ad Avezzano, denunciando lo stallo nel rinnovo del contratto della sanità privata, che lascia lavoratrici e lavoratori senza tutele e senza prospettive di miglioramento.

La denuncia dei sindacati: “La sanità privata cresce negli utili, ma i lavoratori sono senza contratto da 8 anni”

I sindacati hanno deciso di scendere in piazza.

