Sanità privata in Abruzzo i sindacati | Contratto fermo lavoratrici e lavoratori senza tutele

«Sanità privata in Abruzzo: contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele. La mobilitazione va avanti». Ad annunciarlo sono le segreterie regionali di Fp Cgil Abruzzo Molise, Cisl Fp Abruzzo Molise e Uil Fpl Abruzzo denunciano con forza lo stallo nella trattativa per il rinnovo del Ccnl della sanità privata Aiop–Aris, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione che si è svolto al ministero del Lavoro e conclusosi con un verbale di mancato accordo. Si legge ancora nella nota: «Nei prossimi giorni si terranno assemblee in tutte le strutture sanitarie private e nelle Rsa per alzare ulteriormente il livello della protesta.🔗 Leggi su Ilpescara.it

I sindacati hanno deciso di scendere in piazza.

