In occasione del 25 aprile, alcuni comitati comunisti hanno deciso di impedire l'accesso alla piazza alla Brigata ebraica. La decisione ha suscitato reazioni diverse, con alcune persone che hanno espresso disappunto e altre che hanno rispettato la scelta. La questione riguarda principalmente le modalità con cui si è deciso di gestire l’evento e le posizioni di alcuni gruppi coinvolti. La giornata si svolge con un clima di tensione tra le parti interessate.

L’ultima è stata lanciata pochi giorni fa in vista della Festa della Liberazione con il titolo “Per un 25 aprile di liberazione dai guerrafondai e dai sionisti!” Sul proprio sito i Carc invitano le “masse popolari” a “organizzarsi per fare del prossimo 25 Aprile una giornata di lotta contro chi oggi affama il paese e si sottomette ai gruppi imperialisti USA e ai sionisti sostenendo i loro crimini”. I toni del comunicato diventano sempre più minacciosi invitando a organizzarsi e mobilitarsi “per cacciare dai cortei del 25 aprile la Brigata ebraica” e per “conquistare la testa delle mobilitazioni. Irrompiamo nelle piazze dove i sionisti e i complici del genocidio del popolo palestinese proveranno a intestarsi la Resistenza partigiana”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - 25 aprile, comitati comunisti “vietano” la piazza alla Brigata ebraica

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