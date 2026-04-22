25 aprile comitati comunisti vietano la piazza alla Brigata ebraica
In occasione del 25 aprile, alcuni comitati comunisti hanno deciso di impedire l'accesso alla piazza alla Brigata ebraica. La decisione ha suscitato reazioni diverse, con alcune persone che hanno espresso disappunto e altre che hanno rispettato la scelta. La questione riguarda principalmente le modalità con cui si è deciso di gestire l’evento e le posizioni di alcuni gruppi coinvolti. La giornata si svolge con un clima di tensione tra le parti interessate.
L’ultima è stata lanciata pochi giorni fa in vista della Festa della Liberazione con il titolo “Per un 25 aprile di liberazione dai guerrafondai e dai sionisti!” Sul proprio sito i Carc invitano le “masse popolari” a “organizzarsi per fare del prossimo 25 Aprile una giornata di lotta contro chi oggi affama il paese e si sottomette ai gruppi imperialisti USA e ai sionisti sostenendo i loro crimini”. I toni del comunicato diventano sempre più minacciosi invitando a organizzarsi e mobilitarsi “per cacciare dai cortei del 25 aprile la Brigata ebraica” e per “conquistare la testa delle mobilitazioni. Irrompiamo nelle piazze dove i sionisti e i complici del genocidio del popolo palestinese proveranno a intestarsi la Resistenza partigiana”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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