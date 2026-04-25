Domenica alle 18:00 si gioca la partita tra Torino e Inter, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio di Torino e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni e pronostici relativi a questa gara. La squadra di casa cerca una vittoria per allontanarsi dalla zona bassa della classifica.

Torino-Inter è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La vittoria del Napoli contro la Cremonese nell’anticipo del venerdì ha rimandato la possibile festa scudetto dell’ Inter già in questa giornata di campionato. Battendo il Torino e restando a +12 sui partenopei, però, i nerazzurri sarebbero comunque a pochi centimetri dal traguardo e verosimilmente si laureerebbero campioni d’Italia per la ventunesima volta nella loro storia nel prossimo turno: a quel punto sarebbe sufficiente che la squadra di Antonio Conte non avesse la meglio sul Como per poter dare il via ai festeggiamenti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Torino-Inter: quinta gemma di fila e festa sempre più vicina

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