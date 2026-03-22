La partita tra Como e Pisa si svolgerà domenica alle 12:30, valida per la trentesima giornata di Serie A. Si tratta della quinta partita consecutiva per il Como e il risultato potrebbe influire sulla corsa alla Champions League. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a opzioni di visione in diretta tv e streaming.

Como-Pisa è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Como non si ferma più: dopo aver vinto in casa della Juve, nel giro di poche settimane gli uomini di Cesc Fabregas hanno avuto la meglio anche sull’altra diretta concorrente per il quarto posto, la Roma, battuta 2-1 domenica scorsa in riva al lago. Ennesimo successo ottenuto grazie al gioco spumeggiante ed ambizioso della squadra guidata dal tecnico catalano: nonostante sia passato in svantaggio quasi subito, il Como non si è perso d’animo, ha iniziato a martellare i giallorossi e nel corso della ripresa, approfittando anche dell’espulsione di Wesley, ha completato la rimonta, prima con Douvikas e poi con Diego Carlos. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Pisa: quinta di fila e Champions più vicina

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