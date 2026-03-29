Spurs ottava vittoria di fila e vetta sempre più vicina | Milwaukee fuori dai playoff

San Antonio ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva battendo Milwaukee 127-95. Wembanyama e Castle sono stati i protagonisti della partita. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla posizione più alta in classifica. La sconfitta dei Bucks compromette le loro chance di qualificazione ai playoff. La serata ha visto anche altri risultati nel campionato.

San Antonio demolisce i Bucks 127-95 con Wembanyama e Castle sugli scudi. Una notte di risultati intrecciati che ridisegna la corsa alla post-season in entrambe le Conference Una notte di verdetti, rincorse e colpi di scena quella vissuta sui parquet NBA, con i San Antonio Spurs protagonisti assoluti. Gli Spurs hanno centrato l’ottava vittoria consecutiva espugnando il campo dei Milwaukee Bucks per 127-95, avvicinandosi ulteriormente alla vetta della Western Conference: ora sono a sole due lunghezze dalla capolista Oklahoma. Per i Bucks, al contrario, è arrivata la matematica esclusione dalla post-season, mettendo fine a una striscia di nove partecipazioni consecutive ai playoff. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-seasonSan Antonio trascinata da Castle e Wembanyama, Milwaukee paga la stagione travagliata di Antetokounmpo ROMA - L'ottavo successo consecutivo di San... NBA, Spurs inarrestabili: ottava vittoria di fila. I Pistons travolgono i T-WolvesSan Antonio (Stati Uniti), 29 marzo 2026 – I San Antonio Spurs hanno tutte le intenzioni di blindare a doppia mandata il loro secondo posto in... Altri aggiornamenti su Spurs ottava vittoria di fila e vetta... Temi più discussi: NBA: Spurs ai playoff grazie a un super Wemby, Don?i? trascina i Lakers all'ottava vittoria di fila; Gli Spurs annientano i Bucks, 24^ vittoria nelle ultime 26! 76'ers corsari a Charlotte; NBA, i risultati della notte (29 marzo): Wembanyama trascina gli Spurs, vincono anche Suns e Pistons; NBA, non solo Wemby: San Antonio vola con la tripla doppia di Castle a Milwaukee. Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-seasonROMA (ITALPRESS) – L’ottavo successo consecutivo di San Antonio e una vetta più vicina. L’ennesimo passo falso di Milwaukee che segna la matematica ... vocedimantova.it Spurs, ottava vittoria consecutiva: Wembanyama e Castle travolgono i BucksSan Antonio allunga la propria striscia positiva e firma l’ottava vittoria consecutiva dominando Milwaukee con un netto 127-95, in una serata in cui la differenza di intensità ... pianetabasket.com I tifosi del Tottenham contro De Zerbi Roberto De Zerbi non accetterà la panchina del Tottenham ora, al posto di Igor Tudor. Se sarà, succederà in estate, a patto che gli Spurs rimangano in Premier. Eppure venerdì sera, tre gruppi di tifosi del Tottenham ( - facebook.com facebook Spurs dominanti, Bucks eliminati dalla corsa alla postseason x.com