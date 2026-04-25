Pronostico Real Oviedo-Elche | il momento importante continua

Domenica alle ore 16:15 si affrontano Real Oviedo ed Elche in una sfida valida per la Liga spagnola. Entrambe le squadre, promosse lo scorso anno, sono coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. La partita si presenta come un momento cruciale per entrambe, che cercano punti importanti in classifica. La sfida si svolge in un contesto di grande tensione e importanza per entrambe le compagini.

Promosse insieme lo scorso anno, Oviedo ed Elche sono impegnate come ipotizzabile nella lotta alla salvezza. Due squadre che hanno assoluta necessità di punti. Ed entrambe stanno bene, addirittura i padroni di casa, con sette punti nelle ultime tre uscite, hanno ridato fiato alle proprie possibilità di salvezza. Una permanenza che ad un certo punto dell’anno sembrava bella ché andata e invece, adesso, si sogna di tornare in corsa. Il compito, parliamoci chiaro, rimane arduo, complicatissimo. Servirebbe un’altra vittoria contro una squadra, quella ospite, che ha piazzato quattro vittorie nelle ultime cinque partite e che guarda con molto interesse ad un altro risultato positivo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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