La Real Sociedad affronta l’Elche nel match della 23ª giornata di Liga, in programma sabato. La squadra basca, nonostante abbia tenuto la porta inviolata solo una volta in tutta la stagione, punta ancora a conquistare un posto nelle coppe europee. I tifosi sono speranzosi, ma serve una vittoria convincente per avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Real Sociedad-Elche è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante la Real Sociedad abbia tenuto solamente una volta la porta inviolata in tutta la stagione – ed è il dato più importante, in negativo, di tutto il campionato – i padroni di casa hanno ancora possibilità di entrare dentro un posto nelle prossime coppe europee. Ma serve continuare a vincere, cosa successa spesso nell’ultimo periodo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con soli due punti conquistati nel corso delle sette partite invece, l’Elche è una squadra che rischia grosso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Elche: il sogno Europa continua

Approfondimenti su Real Sociedad Elche

Questa sera, alla Real Sociedad basta una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi in Europa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Real Sociedad Elche

Argomenti discussi: Pronostico Real Sociedad-Elche 7 febbraio 2026 Liga; Pronostico Real Sociedad-Elche 7 Febbraio 2026: 23ª Giornata di Liga Spagnola; Real Sociedad vs Elche Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 07-02-2026; Real Sociedad San Sebastian - Elche CF Pronostico e confronto quote 07.02.2026.

Pronostico Real Sociedad-Elche: il sogno Europa continuaReal Sociedad-Elche è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Real Sociedad vs Elche – 7 Febbraio 2026La partita di La Liga tra Real Sociedad e Elche, in programma il 7 Febbraio 2026 alle 21:00 al Reale Arena, rappresenta un appuntamento chiave per comprendere ... news-sports.it

Ultima giornata ricca di emozioni in Champions League. Napoli unica squadra italiana eliminata. Passano contro ogni pronostico il Bodo (vittorioso a Madrid) e il Benfica di Mourinho (grazie al poker al Real) https://pelagattinews.blogspot.com/2026/01/napoli- facebook