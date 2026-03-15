Hellas Verona - Genoa le formazioni ufficiali | Bowie e Orban guidano l' assalto al Grifone

Alle 12.30 di domenica 15 marzo, allo stadio Bentegodi, si sfidano Hellas Verona e Genoa nella ventinovesima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali vedono Bowie e Orban tra i titolari per il Verona, pronti a guidare l’attacco contro il Grifone. La partita rappresenta l’appuntamento domenicale tra le due squadre nel massimo campionato italiano.

La rincorsa alla salvezza dei gialloblù passa dalla sfida del Bentegodi contro la squadra di De Rossi: Sammarco va a caccia di un altro risultato importante, dopo aver espugnato il Dall'Ara nella scorsa giornata Hellas Verona e Genoa scendono in campo allo stadio Bentegodi alle 12.30 di domenica 15 marzo per la ventinovesima giornata di Serie A. Dopo l'impresa di Bologna, i gialloblù cercano un altro risultato positivo per rilanciare la propria corsa alla salvezza. Situazione di classifica più tranquilla per la squadra di De Rossi, che non intende in ogni caso abbassare la guardia. Queste le formazioni ufficiali. HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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