Pronostico Crystal Palace-Fiorentina | viola con la testa sgombra a Londra

Giovedì alle 21:00 si sfidano al stadio di Londra la squadra di casa e la Fiorentina, in occasione dell’andata dei quarti di finale di Conference League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e prevede le probabili formazioni di entrambe le squadre. La sfida rappresenta un importante appuntamento europeo per entrambe le compagini, che cercano di avanzare nella competizione.

Crystal Palace-Fiorentina è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo gli ultimi risultati di campionato, per la Fiorentina, l’intrigante doppia sfida di Conference League con il Crystal Palace acquisisce un sapore diverso. La Viola sabato scorso ha messo una serissima ipoteca sulla salvezza vincendo 1-0 a Verona nonostante una prestazione non proprio esaltante – decisiva la zampata di Fagioli, uno dei pochi a salvarsi dal grigiore generale, a 10 minuti dalla fine – che però non ha impedito agli uomini di Paolo Vanoli di portare via dal “Bentegodi” tre punti di platino, fondamentali per andare a +5 sul terzultimo posto e scacciare i fantasmi una volta per tutte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: viola con la testa sgombra a Londra Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli lancia il terzo assalto viola al trofeo: il pronosticoNella gara di andata dei quarti di Conference il difficile impegno di Londra: la vittoria di Verona consentirà al tecnico di rilanciare qualche... Crystal Palace-Fiorentina: Tra il “letargo” inglese e la carica della violaIl 9 aprile Fiorentina e Crystal Palace si affronteranno nell’andata dei quarti di Conference League, ma le due squadre scenderanno in campo con... Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla e pronostico; Crystal Palace vs Fiorentina Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Europa Conference League 09-04-2026; Quote vincente Conference League 2025/2026, il pronostico: favorito il Crystal Palace; Tabellino partita Crystal Palace vs Fiorentina. Pronostico Crystal Palace vs Fiorentina – 9 Aprile 2026Nel contesto vibrante del UEFA Europa Conference League, il confronto tra Crystal Palace e Fiorentina accende l’interesse degli appassionati. Si gioca il 9 ... news-sports.it Crystal Palace-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla e pronosticoTutto quello che c'è da sapere su Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di Conference League. msn.com SI RIPARTE... PER ARRIVARE IN FONDO Prima dell'andata dei quarti di finale di Conference League in casa del Crystal Palace c'è la trasferta di Verona: i gialloblù sembrano spacciati ma sono decisi a chiudere la stagione con orgoglio La Fiorentina - facebook.com facebook