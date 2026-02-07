Inter si prepara a sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium con l’obiettivo di allungare sul Milan. Una vittoria potrebbe portare i nerazzurri a +8 in classifica, sfruttando anche il rinvio del match dei rossoneri contro il Como. Chivu ha una buona occasione per mettere pressione alle rivali e avvicinarsi alla vetta. La partita si presenta come un’ottima chance per i nerazzurri di consolidare il primo posto e mettere pressione sulle inseguitrici.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'Inter può spiccare il volo: approfittando del rinvio di Milan-Como a causa della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, la squadra di Chivu può portarsi temporaneamente a +8 sui rossoneri. Scopriamo allora pronostico e quote di Sassuolo-Inter, in programma domenica 8 febbraio alle 18. L'Inter sembra inarrestabile: i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime sette trasferte e - dopo il pareggio interno col Napoli - hanno raccolto 12 punti in 4 partite. Attualmente la squadra di Chivu si trova a + 5 sul Milan e un successo a Reggio Emilia consentirebbe di gestire al meglio le energie in un febbraio ricco di impegni, tra cui i playoff di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Inter, il pronostico: occasione fuga per Chivu

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Domani sera l’Inter arriva allo Zini di Cremona con l’obiettivo di allungare in classifica e mettere pressione sulle rivali.

La 22ª giornata di Serie A si apre con Inter-Pisa, una partita importante per i nerazzurri che cercano di consolidare la propria posizione in classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Sassuolo-Inter, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Pronostico Sassuolo-Inter: analisi, quote e consigli; Sassuolo-Inter, pronostico e quote 24ª giornata Serie A 2025/26.

Sassuolo-Inter, il pronostico: occasione fuga per ChivuPronostico Sassuolo-Inter quote analisi statistiche precedenti 24ª giornata Serie A in programma domenica 8 febbraio alle 18 ... gazzetta.it

Sassuolo-Inter pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Sassuolo-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match di campionato. calciomercato.com

#Sassuolo, #Grosso: "L' #Inter ha tanti pregi, #Chivu ha dato un gioco fluido. Domani abbiamo quattro indisponibili" x.com

Il Sassuolo di Grosso proverà ad arginare la corazzata nerazzurra, le parole del tecnico però sono chiare: il compito sarà proibitivo! L'Inter continuerà la sua marcia dritta verso lo scudetto oppure il campionato è ancora ampiamente aperto secondo voi facebook