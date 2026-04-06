Pronostico e quote Ugo Humbert – Jannik Sinner Monte Carlo 07-04-2026

A Monte Carlo, il match tra Ugo Humbert e Jannik Sinner si svolgerà sul campo dedicato a Ranieri III, subito dopo la partita tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista-Agut, prevista alle 11:00. I due giocatori scenderanno in campo in una sfida che si inserisce nel programma di questa giornata di torneo. La partita rappresenta uno degli incontri in programma nella fase a eliminazione diretta.

Ugo Humbert e Jannik Sinner inizieranno la loro sfida sul campo intitolato a Ranieri III dopo la fine di quella tra Berrettini e Bautista-Agut che inizierà alle 11:00 del mattino. Il francese è approdato al secondo turno dopo aver sconfitto il diciassettenne Moise Kouame in due set. Il giovane connazionale gli ha creato qualche difficoltà,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Sarà Ugo Humbert il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n. 34 al mondo ha vinto il derby francese con il 17enne Moise Kouamé. Tra Sinner e Humbert ci sono due precedenti, l'ultimo a Roma 2021. Il Masters 1000 di Monte-Ca facebook