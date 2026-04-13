Pronostico e quote Martin Landaluce – Lorenzo Musetti Barcellona 14-04-2026

Il match tra Martin Landaluce e Lorenzo Musetti si svolgerà sulla Pista Rafa Nadal a Barcellona il 14 aprile 2026, con inizio stimato tra le 12:30 e le 13:00. Entrambi i giocatori sono pronti a scendere in campo per questa sfida, sulla quale sono state pubblicate le quote e i pronostici. La partita si inserisce nel programma della giornata di torneo, con pubblico e appassionati pronti a seguire gli sviluppi.

Martin Landaluce e Lorenzo Musetti scenderanno in campo intorno alle ore 12:30-13:00 ovviamente sulla Pista Rafa Nadal. Lo spagnolo è cresciuto proprio nell’accademia del fuoriclasse maiorchino ed è entrato in tabellone grazie a una wild card. Si è fatto notare sopratutto grazie ai quarti di finale raggiunti a Miami da qualificato, battendo tra gli altri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Martin Landaluce – Lorenzo Musetti, Barcellona 14-04-2026 Pronostico e quote Pedro Martinez – Lorenzo Sonego, Barcellona 14-04-2026Pedro Martinez e Lorenzo Sonego apriranno il programma sul campo intitolato ad Andres Gimeno alle 11 del mattino. Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Jack Draper, Barcellona 13-04-2026Tomas Martin Etcheverry e Jack Draper scenderanno in campo sulla Pista Rafa Nadal intorno alle 12:30-13:00. Argomenti più discussi: Pronostico Landaluce-Musetti 14 Aprile: Primo Turno ATP Barcellona 2026; Pronostico Tomas Martin Etcheverry - Jack Draper - Quote & Statistiche - 13 aprile 2026, ATP Barcellona, ATP; Rafael Jodar e Martin Landaluce | i giovani prospetti della Spagna sono per ora migliori di quelli dell’Italia; Pronostico Arthur Fils - Terence Atmane - Quote & Statistiche - 14 aprile 2026, ATP Barcellona, ATP. SORTEGGIATO IL TABELLONE PRINCIPALE DELL'ATP500 DI BARCELLONA! Carlos Alcaraz, prima testa di serie, esordirà contro un qualificato! Lorenzo Musetti, #2 del seeding, se la vedrà con Martin Landaluce, reduce dai quarti a Miami e che ha ricev x.com Raphael Collignon contro Martin Landaluce, Mattia Bellucci contro Dino Prizmic. È il menù da 4 stelle ATP del sabato dell’Atkinsons Monza Open 26, in diretta dalle 11 su Sky Sport Max. - facebook.com facebook