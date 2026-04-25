Alle 16:00 si svolgerà la partita tra Jannik Sinner ed Elmer Moeller sul campo intitolato a Manolo Santana a Madrid. La sfida, valida per un torneo di tennis, si giocherà nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile 2026. Le due giocatori si affronteranno in un incontro che si preannuncia tra i più attesi della giornata. Le quote e le previsioni per il match sono state già diffusesi dagli analisti.

Jannik Sinner e Elmer Moeller inzieranno la loro sfida sul campo intitolato a Manolo Santana non prima delle ore 16:00. L’italiano ha reagito bene al primo set perso battendo il qualificato Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-7 6-1 6-4, con il francese che però potrà dire di essere uno dei pochissimi (lui e Machac. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Elmer Moeller, Madrid 26-04-2026

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