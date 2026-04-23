Pronostico e quote Jannik Sinner – Benjamin Bonzi Madrid 24-04-2026

Il match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi si svolgerà sul campo “Manolo Santana” di Madrid, con inizio previsto non prima delle 16:00. La partita si inserisce nel programma del torneo e rappresenta un incontro tra due tennisti che si sfideranno nelle fasi decisive dell’evento. Entrambi i giocatori sono presenti nel tabellone principale e si preparano a confrontarsi in questa gara ufficiale.

Jannik Sinner e Benjamin Bonzi scenderanno in campo sul “Manolo Santana” non prima delle ore 16:00. Sei vittorie a Indian Wells, altrettante a Miami per mettere a segno il cosiddetto Sunshine Double, mentre a Monte Carlo ne sono bastate cinque per prendersi il titolo e anche il primo posto nel Ranking ATP. Fanno 17 vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Benjamin Bonzi, Madrid 24-04-2026 Notizie correlate Sinner-Bonzi, per Jannik il debutto a Madrid e la caccia a un altro Masters: il pronosticoTutto pronto per il debutto del numero uno del mondo contro il francese con cui vanta un parziale di 3-0 nei precedenti, tutti del 2023 Jannik Sinner... Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti, Madrid 24-04-2026Hubert Hurkacz e Lorenzo Musetti apriranno il programma sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez intorno alle undici del mattino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quote ATP Madrid 2026: Sinner orfano di Carlos, plebiscito per lui; Pronostico e quote Damir Dzumhur – Mattia Bellucci Madrid 22-04-2026; Pronostico Sinner-Bonzi 24 Aprile: Secondo Turno ATP Madrid 2026; Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo Monaco 17-04-2026. Sinner-Bonzi, per Jannik il debutto a Madrid e la caccia a un altro Masters: il pronosticoPronostico Sinner-Bonzi quote analisi precedenti statistiche secondo turno Masters 1000 Madrid in programma venerdì 24 aprile alle 10 ... gazzetta.it Pronostico Jannik Sinner-Benjamin Bonzi: analisi, quote e scommesse ATP Master 1000 di Madrid del 24-04-2026Jannik Sinner scende in campo venerdì per il secondo turno del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis, su terra rossa, con l’altoatesino che cerca un impresa ... betitaliaweb.it Jannik Sinner sfiderà Benjamin Bonzi sul Manolo Santana Stadium domani, Venerdì 24 Aprile, nel terzo incontro di giornata non prima delle 16! Lorenzo Musetti, invece, affronterà Hubert Hurkacz sull'Arantxa Sanchez Stadium nel primo incontro di giornata x.com Domani partirà contro il francese Benjamin Bonzi la rincorsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Ieri la 18enne Tyra Grant ha battuto la francese Elsa Jacquemot nel suo debutto nel circuito maggiore Wta. #ANSA - facebook.com facebook