Sabato alle 18:30 si disputa la partita tra Arsenal e Newcastle, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e vedrà in campo le formazioni titolari, con analisi delle statistiche di gioco e delle probabili scelte dei tecnici. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in campionato.

Arsenal-Newcastle è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Due mesi fa sembrava fantascienza, invece è successo. L’Arsenal ha praticamente dilapidato tutto il vantaggio nei confronti del City di Pep Guardiola ed in settimana è stato raggiunto in cima alla classifica, a quota 70 punti, dai Cityzens, che ora sognano di completare una rimonta che sarebbe più incredibile di quella del 2023, lasciando nuovamente a digiuno di titoli i Gunners. La squadra di Mikel Arteta, peraltro alla vigilia della semifinale di Champions League con l’Atletico Madrid, è sull’orlo di una crisi di nervi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Newcastle: questa statistica allontana lo psicodramma

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